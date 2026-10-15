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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Thieves took away the battery and cable of the drinking water project.

Chandauli News: पेयजल परियोजना की बैटरी व केबल उठा ले गए चोर

Thu, 15 Oct 2026 01:58 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:58 AM IST
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Thieves took away the battery and cable of the drinking water project.
गोपीगंज कोतवाली के महुआरी गांव में मंगलवार की रात चोर हर घर नल योजना के तहत पेयजल परियोजना में लगी 12 बोल्ट की बैटरी उठा ले गए। चो चोर बैटरी के साथ केबल भी उठा ले गए। बैटरी और केबल चोरी होने से पूरे गांव में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। इससे करीब 3500 की आबादी को परेशानी उठानी पड़ी।
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जल निगम के अधिशासी अभियंता राजबली ने बताया कि चोरी की घटना की जानकारी परियोजना में तैनात गार्ड के माध्यम से मिली है। बैटरी चोरी होने के बाद पेयजल परियोजना से पानी की आपूर्ति बंद हो गई है। महुआरी की पेयजल परियोजना अभी तक ग्रामसभा को हस्तांतरित नहीं की गई है। मामले में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराकर निर्माण कार्य करने वाली संस्था को सूचना दी गई है। ताकि जलापूर्ति जल्दी शुरू हो सके। संवाद
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