फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   There will be separate entry and exit gates at Puducherry Junction.

Chandauli News: पीडीडीयू जंक्शन पर अलग-अलग होंगे प्रवेश और निकास द्वार

Mon, 12 Oct 2026 01:41 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:41 AM IST
विज्ञापन
There will be separate entry and exit gates at Puducherry Junction.
पीडीडीयू नगर। वाराणसी के नमो घाट पर होने वाले भारतीय वायुसेना के एयर शो के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पीडीडीयू जंक्शन पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। स्टेशन पर यात्रियों के प्रवेश और निकास की व्यवस्था अलग-अलग होगी। वाहनों के लिए भी अलग लेन बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही दो और तीन नंबर गेट से अतिक्रमण हटाया जाएगा।
विज्ञापन

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रोजाना 30 हजार से अधिक यात्रियों का आवागमन होता है। वर्ष 2025 में महाकुंभ के दौरान स्नान पर्व पर यहां दो लाख तक की भीड़ उमड़ी थी। उस समय भीड़ संभालने में आरपीएफ, जीआरपी, कोतवाली पुलिस और वाणिज्य विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। एयर शो के दौरान पड़ाव और नमो घाट की ओर तीन दिनों में 30 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में बिहार सहित अन्य क्षेत्रों से ट्रेनों के जरिये आने वाले यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करना चुनौती होगी।
विज्ञापन

इसी को लेकर शनिवार को डीआरएम उदय सिंह मीना, एडीआरएम सूरज कुमार, डीएम चंद्र मोहन गर्ग, एसपी आकाश पटेल, कमांडेंट दिनेश सिंह तोमर और सीनियर डीसीएम राजीव रंजन सहित अधिकारियों की टीम ने स्टेशन का निरीक्षण कर भीड़ नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रेलवे ने दो नंबर पार्सल गेट को फोरलेन बनाया है। पुराने बस स्टैंड के समीप भी फोरलेन गेट बनाया गया है। हालांकि, तीन नंबर गेट से स्टेशन तक का रास्ता अभी पूरा नहीं बन सका है। दोनों गेट का आधा हिस्सा भी बंद है। मंडल जनसंपर्क अधिकारी विश्वनाथ ने बताया कि भीड़ नियंत्रण के लिए गेट से अतिक्रमण हटाने के साथ रूट डायवर्जन किया जाएगा। यात्रियों की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए होल्डिंग एरिया भी बनाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed