फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Teachers' and Graduates' MLC elections crucial for BJP: Dr. Mahendranath

शिक्षक व स्नातक एमएलसी चुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण: डॉ. महेंद्रनाथ

Tue, 13 Oct 2026 02:15 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:15 AM IST
विज्ञापन
Teachers' and Graduates' MLC elections crucial for BJP: Dr. Mahendranath
Photo Title - फोटो : Samvad
शिक्षक एवं स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को जिला कार्यालय पर आयोजित बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय ने कार्यकर्ताओं से चुनाव में पूरी ताकत के साथ जुटने का आह्वान किया।
विज्ञापन

उन्होंने प्रदेश की सभी एमएलसी सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ कार्यकर्ताओं से क्षेत्र, सेक्टर और बूथ स्तर पर सक्रिय होकर मतदाताओं से संपर्क करने को कहा। यह जानकारी जिला मीडिया प्रभारी हरिश्चंद्र अग्रहरि ने दी।
विज्ञापन

डॉ. पांडेय ने कहा कि शिक्षक व स्नातक एमएलसी चुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं और इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका अहम है। उन्होंने संगठनात्मक एकजुटता और समन्वय के साथ चुनावी अभियान को गति देने पर जोर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिलाध्यक्ष काशीनाथ सिंह ने कहा कि बूथ स्तर तक संगठन की सक्रियता और कार्यकर्ताओं की सहभागिता से चुनावी तैयारियों को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा।
बैठक में प्रभारी मीणा चौबे, विधायक कैलाश आचार्य, रमेश जायसवाल और सुशील सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। संचालन जिला महामंत्री सुजीत जायसवाल ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed