शिक्षक व स्नातक एमएलसी चुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण: डॉ. महेंद्रनाथ
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:15 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:15 AM IST
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शिक्षक एवं स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को जिला कार्यालय पर आयोजित बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय ने कार्यकर्ताओं से चुनाव में पूरी ताकत के साथ जुटने का आह्वान किया।
उन्होंने प्रदेश की सभी एमएलसी सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ कार्यकर्ताओं से क्षेत्र, सेक्टर और बूथ स्तर पर सक्रिय होकर मतदाताओं से संपर्क करने को कहा। यह जानकारी जिला मीडिया प्रभारी हरिश्चंद्र अग्रहरि ने दी।
डॉ. पांडेय ने कहा कि शिक्षक व स्नातक एमएलसी चुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं और इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका अहम है। उन्होंने संगठनात्मक एकजुटता और समन्वय के साथ चुनावी अभियान को गति देने पर जोर दिया।
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जिलाध्यक्ष काशीनाथ सिंह ने कहा कि बूथ स्तर तक संगठन की सक्रियता और कार्यकर्ताओं की सहभागिता से चुनावी तैयारियों को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा।
बैठक में प्रभारी मीणा चौबे, विधायक कैलाश आचार्य, रमेश जायसवाल और सुशील सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। संचालन जिला महामंत्री सुजीत जायसवाल ने किया।
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उन्होंने प्रदेश की सभी एमएलसी सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ कार्यकर्ताओं से क्षेत्र, सेक्टर और बूथ स्तर पर सक्रिय होकर मतदाताओं से संपर्क करने को कहा। यह जानकारी जिला मीडिया प्रभारी हरिश्चंद्र अग्रहरि ने दी।
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डॉ. पांडेय ने कहा कि शिक्षक व स्नातक एमएलसी चुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं और इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका अहम है। उन्होंने संगठनात्मक एकजुटता और समन्वय के साथ चुनावी अभियान को गति देने पर जोर दिया।
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जिलाध्यक्ष काशीनाथ सिंह ने कहा कि बूथ स्तर तक संगठन की सक्रियता और कार्यकर्ताओं की सहभागिता से चुनावी तैयारियों को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा।
बैठक में प्रभारी मीणा चौबे, विधायक कैलाश आचार्य, रमेश जायसवाल और सुशील सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। संचालन जिला महामंत्री सुजीत जायसवाल ने किया।