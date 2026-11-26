Chandauli News: जीटी रोड से हटवाए ठेले-खोमचे
संवाद न्यूज एजेंसी, चंदौली Updated Thu, 26 Nov 2026 07:49 PM IST
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पीडीडीयू नगर। सड़क चौड़ीकरण के बाद भी जीटी रोड पर जाम की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। सड़क किनारे ठेले-खोमचे और बेतरतीब खड़े ऑटो व ई-रिक्शा आवागमन में बाधा बन रहे हैं। इसे देखते हुए बृहस्पतिवार को सीओ यातायात कृष्ण मुरारी शर्मा ने अभियान चलाकर सड़क किनारे लगे ठेले-खोमचों को हटवाया।
स्टेशन के गेट संख्या दो के पास स्थिति अधिक गंभीर बनी हुई है। यहां चाट-पकौड़ी और पान-सिगरेट की दुकानें सड़क तक फैल गई हैं। वहीं, सवारी बैठाने के चक्कर में ऑटो और ई-रिक्शा चालक भी सड़क किनारे वाहन खड़े कर देते हैं। इससे अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। खास बात यह है कि यातायात पुलिस की ड्यूटी होने के बावजूद अतिक्रमण के चलते व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सीओ ने ठेले वालों को सड़क से दूर रहने और यातायात बाधित नहीं करने की हिदायत दी। सीओ ने बताया कि अभी ठेले वालों को चेतावनी देकर हटा दिया गया है। इसके बाद भी वहां ठेले या ऑटो लगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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स्टेशन के गेट संख्या दो के पास स्थिति अधिक गंभीर बनी हुई है। यहां चाट-पकौड़ी और पान-सिगरेट की दुकानें सड़क तक फैल गई हैं। वहीं, सवारी बैठाने के चक्कर में ऑटो और ई-रिक्शा चालक भी सड़क किनारे वाहन खड़े कर देते हैं। इससे अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। खास बात यह है कि यातायात पुलिस की ड्यूटी होने के बावजूद अतिक्रमण के चलते व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सीओ ने ठेले वालों को सड़क से दूर रहने और यातायात बाधित नहीं करने की हिदायत दी। सीओ ने बताया कि अभी ठेले वालों को चेतावनी देकर हटा दिया गया है। इसके बाद भी वहां ठेले या ऑटो लगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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