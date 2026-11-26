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स्टेशन के गेट संख्या दो के पास स्थिति अधिक गंभीर बनी हुई है। यहां चाट-पकौड़ी और पान-सिगरेट की दुकानें सड़क तक फैल गई हैं। वहीं, सवारी बैठाने के चक्कर में ऑटो और ई-रिक्शा चालक भी सड़क किनारे वाहन खड़े कर देते हैं। इससे अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। खास बात यह है कि यातायात पुलिस की ड्यूटी होने के बावजूद अतिक्रमण के चलते व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सीओ ने ठेले वालों को सड़क से दूर रहने और यातायात बाधित नहीं करने की हिदायत दी। सीओ ने बताया कि अभी ठेले वालों को चेतावनी देकर हटा दिया गया है। इसके बाद भी वहां ठेले या ऑटो लगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।