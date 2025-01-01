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पीडीडीयू नगर। चंदौली जिला भारोत्तोलन एसोसिएशन के तत्वावधान में रविवार को कुरहना स्थित प्रयाग इंटरनेशनल स्कूल में चार दिवसीय राज्य स्तरीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसमें 49 किलो जूनियर बालिका वर्ग में बदायूं की मानसी ने प्रथम रहीं।जिला भारोत्तोलन संघ के डॉ. पीयूष यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता दो दिसंबर तक चलेगी। पहले दिन सब जूनियर बालिका वर्ग की खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। इसके बाद सब जूनियर बालक वर्ग की प्रतियोगिताएं हुईं।49 किलो जूनियर बालिका वर्ग में फर्रुखाबाद की संजना ने द्वितीय और शाहजहांपुर की रोली ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, 49 किलोग्राम यूथ बालिका वर्ग में मेरठ की प्रिया प्रथम, चंदौली की मानसी द्वितीय और जौनपुर की वर्षा तृतीय स्थान पर रहीं। 45 किलो यूथ बालिका वर्ग में कानपुर की आयुषी ने प्रथम, जौनपुर की अंकिता ने द्वितीय और पीलीभीत की खिलाड़ी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।इस मौके पर विद्यालय के निदेशक दिवाकर यादव, डीन आरपी सिंह, प्रदेश सचिव प्रदीप यादव, जिलाध्यक्ष रामकृपाल यादव, अंतरराष्ट्रीय जज एवं कोषाध्यक्ष खुशबू यादव, कविता अग्रहरि, घनश्याम यादव, स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ चंदौली के जिला महासचिव कुमार नंद, सुनील कुमार और सुरेश यादव आदि मौजूद रहे।