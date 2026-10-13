Chandauli News: सपा ने मनाई डॉ. राममनोहर लोहिया की पुण्यतिथि

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मानस नगर स्थित समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय में सोमवार को डॉ. राममनोहर लोहिया की पुण्यतिथि मनाई गई। पूर्व सांसद रामकिशुन यादव ने कहा कि डॉ. लोहिया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाजवादी विचारधारा के प्रमुख नेता थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई के दौरान भूमिगत रहकर आंदोलन को गति दी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख बाबूलाल यादव ने कहा कि डॉ. लोहिया ने समानता और सामाजिक न्याय के लिए जीवनभर संघर्ष किया। कार्यक्रम में प्रेमनाथ तिवारी, मुलायम सिंह डब्लू, विजय धुरिया, अशोक यादव, राजाराम भारती और संजय कुमार आदि मौजूद रहे।