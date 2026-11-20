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जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्देश पर हुए निरीक्षण के दौरान केंद्र में कुल आठ कर्मचारी उपस्थित मिले। इनमें केंद्र प्रशासक दीक्षा अग्रहरी, मनोसामाजिक परामर्शदाता अर्चना देवी, नर्स कुमारी अनीता, मल्टीटास्किंग स्टाफ संगीता कुमारी, मुख्य महिला आरक्षी सरस्वती, महिला आरक्षी सुनीता, पीआरडी गार्ड चंद्रशेखर और चालक कौशल यादव शामिल रहे।सचिव ने उपस्थिति पंजिका का अवलोकन करने के साथ ही महिलाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कमरों, खानपान, सुरक्षा व्यवस्था, शौचालय और बेड की स्थिति भी देखी। निरीक्षण में अधिकांश व्यवस्थाएं उचित और समुचित पाई गईं, जबकि मेडिकल किट में दवाओं की मात्रा कम मिली।इस दौरान निकिता गौड़ ने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से संचालित वन स्टॉप सेंटर (सखी केंद्र) हिंसा से प्रभावित महिलाओं और बालिकाओं के लिए महत्वपूर्ण सहायता केंद्र है। यहां घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, मानव तस्करी और मानसिक प्रताड़ना जैसी समस्याओं से पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।केंद्र के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को तत्काल सहायता, एफआईआर और घरेलू घटना रिपोर्ट (डीआईआर) दर्ज कराने में सहयोग, निशुल्क कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक परामर्श तथा जरूरत पड़ने पर पांच दिनों तक रहने की सुविधा दी जाती है। 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं को भी यहां सहायता देने का प्रावधान है।उन्होंने बताया कि आपात स्थिति में महिलाएं 24 घंटे सहायता के लिए 181 महिला हेल्पलाइन और बालिकाएं 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकती हैं। इन टोल फ्री नंबरों के माध्यम से सहायता प्राप्त की जा सकती है।