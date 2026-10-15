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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Shared festive joy with children from the children's home.

Chandauli News: बालगृह के बच्चों के साथ बांटीं त्योहार की खुशियां

Thu, 15 Oct 2026 01:58 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:58 AM IST
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Shared festive joy with children from the children's home.
पीडीडीयू नगर। मिशन शक्ति फेज-6.0 के तहत बुधवार को क्षेत्राधिकारी लाइन डॉ. चारु द्विवेदी ने बिछिया स्थित राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण और राजकीय बालगृह में महिला सशक्तीकरण एवं बाल प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों और संस्थान में कार्यरत महिला कर्मचारियों व शिक्षिकाओं से संवाद कर उनका कुशलक्षेम जाना।
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आगामी पर्व के मद्देनजर बच्चों को मिष्ठान, खाद्य सामग्री, नए वस्त्र और उपहार वितरित किए गए। वहीं, महिला कर्मचारियों और शिक्षिकाओं को भी उपहार देकर सम्मानित किया गया।
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कार्यक्रम के दौरान सीओ लाइन ने बच्चों के साथ समय बिताया और उन्हें पढ़ाई के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने शिक्षा के महत्व, अनुशासन और आत्मनिर्भर बनने की सीख देते हुए बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। महिला कर्मचारियों और शिक्षिकाओं के कार्यों की सराहना कर उन्हें आगामी पर्व की शुभकामनाएं भी दीं।
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