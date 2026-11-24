Chandauli News: सात किमी लंबे घाट झालरों से सजे, 7 आश्रमों में दीपदान की तैयारी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:51 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:51 AM IST
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पीडीडीयू नगर। देव दीपावली पर गंगा के उस पार सात का सुखद संयोग देखने को मिलेगा। रामनगर से डोमरी, सूजाबाद होते हुए चंदौली के बहादुरपुर तक सात किमी लंबे गंगा तट को रंग-बिरंगी झालरों से सजाया गया है। वहीं, गंगा किनारे के सात आश्रमों में तैयारियां चल रही हैं।
सात प्रमुख मार्गों से श्रद्धालु गंगा घाट पहुंचेंगे। इसे देखते हुए घाटों की सजावट, साफ-सफाई, अस्थायी दुकानों और आवागमन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
गंगा घाट तक पहुंचने के लिए सात प्रमुख रास्तों पर व्यवस्था बनाई गई है। इन रास्तों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती भी रहेगी। देव दीपावली की पूर्व संध्या पर सोमवार को गंगा के उस पार के घाट रंग-बिरंगी रोशनी से जगमग नजर आए। रामनगर से बहादुरपुर तक घाटों और आसपास के प्रमुख स्थानों पर झालरें लगाई गई हैं। सात किलोमीटर तक की गई सजावट से गंगा तट का नजारा आकर्षक हो गया है। घाटों के आसपास सफाई कराई गई है, ताकि श्रद्धालुओं को दीपदान और पूजा-अर्चना में परेशानी न हो।
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श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रास्तों पर आवागमन की व्यवस्था की गई है। सात प्रमुख मार्गों से लोग गंगा घाट तक पहुंच सकेंगे। भीड़ को देखते हुए इन मार्गों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। (संवाद)
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सात प्रमुख मार्गों से श्रद्धालु गंगा घाट पहुंचेंगे। इसे देखते हुए घाटों की सजावट, साफ-सफाई, अस्थायी दुकानों और आवागमन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
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गंगा घाट तक पहुंचने के लिए सात प्रमुख रास्तों पर व्यवस्था बनाई गई है। इन रास्तों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती भी रहेगी। देव दीपावली की पूर्व संध्या पर सोमवार को गंगा के उस पार के घाट रंग-बिरंगी रोशनी से जगमग नजर आए। रामनगर से बहादुरपुर तक घाटों और आसपास के प्रमुख स्थानों पर झालरें लगाई गई हैं। सात किलोमीटर तक की गई सजावट से गंगा तट का नजारा आकर्षक हो गया है। घाटों के आसपास सफाई कराई गई है, ताकि श्रद्धालुओं को दीपदान और पूजा-अर्चना में परेशानी न हो।
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श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रास्तों पर आवागमन की व्यवस्था की गई है। सात प्रमुख मार्गों से लोग गंगा घाट तक पहुंच सकेंगे। भीड़ को देखते हुए इन मार्गों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। (संवाद)