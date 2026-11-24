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सात प्रमुख मार्गों से श्रद्धालु गंगा घाट पहुंचेंगे। इसे देखते हुए घाटों की सजावट, साफ-सफाई, अस्थायी दुकानों और आवागमन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।गंगा घाट तक पहुंचने के लिए सात प्रमुख रास्तों पर व्यवस्था बनाई गई है। इन रास्तों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती भी रहेगी। देव दीपावली की पूर्व संध्या पर सोमवार को गंगा के उस पार के घाट रंग-बिरंगी रोशनी से जगमग नजर आए। रामनगर से बहादुरपुर तक घाटों और आसपास के प्रमुख स्थानों पर झालरें लगाई गई हैं। सात किलोमीटर तक की गई सजावट से गंगा तट का नजारा आकर्षक हो गया है। घाटों के आसपास सफाई कराई गई है, ताकि श्रद्धालुओं को दीपदान और पूजा-अर्चना में परेशानी न हो।श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रास्तों पर आवागमन की व्यवस्था की गई है। सात प्रमुख मार्गों से लोग गंगा घाट तक पहुंच सकेंगे। भीड़ को देखते हुए इन मार्गों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। (संवाद)