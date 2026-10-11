Chandauli News: जनसेवा केंद्र संचालक से तमंचे के बल पर लूट, 10 घंटे बाद चार बदमाश गिरफ्तार

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उनके पास से लूट के दो लाख 87 हजार रुपये, सात मोबाइल, एक बाइक और वारदात में इस्तेमाल कार बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार, घटना में शामिल चार अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है।चंदौली कोतवाली क्षेत्र के बसिला गांव निवासी तंजीर अहमद ने तहरीर में बताया कि वह जनसेवा केंद्र का संचालन करते हैं। इसके अलावा एक फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। वह शुक्रवार की रात 10:30 बजे वह फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से कैश कलेक्ट कर घर जा रहे थे। उनके पास तीन लाख दो हजार 866 रुपये थे।वह, बबुरी रोड पर अपनी गाड़ी पर बैठने वाले थे, तभी एक कार से पांच लोग मुंह बांधकर उतरे और उनका बैग छीनने लगे। आरोप है कि विरोध करने पर एक बदमाश में तमंचे के बट से उसके सिर पर प्रहार किया।इसके बाद गोली मारने की धमकी देते हुए बैग छीनकर भाग गए। कुछ दूरी पर बदमाशों की कार एक खंभे से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद बदमाश कार छोड़कर भाग गए। वहीं, घटना की सूचना मिलते ही चंदौली पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश में जुट गई।इस बीच चंदौली पुलिस को बदमाशों के कटसिला की ओर भागने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने उनका पीछा भी किया लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं, लूट की घटना की जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक के आदेश के जिले के सभी थानों की फोर्स अलर्ट मोड में आ गई और पुलिस टीमें बदमाशों की तलाश में जुट गई।शनिवार को सुबह 8:30 बजे अलीनगर थाने के आरक्षी अनुपम जायसवाल, राज मोहम्मद और अनिल यादव ने झांसी अंडरपास से चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बदमाशों को चंंदौली पुलिस के हवाले कर दिया गया।