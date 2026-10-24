फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Power lines snapped after getting caught in a heavy-duty truck (tipper); electricity supply to the entire town has been disrupted.

Chandauli News: हाईवा में फंसकर टूटे बिजली के तार, पूरे कस्बे की आपूर्ति ठप

Sat, 24 Oct 2026 01:44 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:44 AM IST
विज्ञापन
Power lines snapped after getting caught in a heavy-duty truck (tipper); electricity supply to the entire town has been disrupted.
इलिया में ट्रक को घेरे लोग। संवाद
इलिया। स्थानीय कस्बे में शुक्रवार की शाम करीब 5:30 बजे लेवा-इलिया मार्ग पर 250 केवीए के ट्रांसफाॅर्मर के पास हाईवा में फंसकर बिजली के तार टूट गए। इससे कई घरों के कनेक्शन और मीटर क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफाॅर्मर का फ्यूज उड़ गया। इससे पूरे कस्बे की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई।
विज्ञापन

सड़क से गुजर रहा हाईवा घरों में बिजली आपूर्ति के लिए लगे तारों को खींचते हुए आगे बढ़ गया। इससे कई घरों के कनेक्शन उखड़ गए। अचानक तार टूटने और शॉर्ट सर्किट की तेज आवाज से लोगों में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हाईवा को रोक लिया। सूचना पर पहुंची इलिया पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया। थानाध्यक्ष हरिनारायण पटेल ने बताया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed