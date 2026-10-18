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Chandauli News: मंडलीय एथलेटिक्स में पलक ने जीते तीन स्वर्ण पदक

Sun, 18 Oct 2026 02:15 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:15 AM IST
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Palak won three gold medals at the divisional athletics meet.
मेडल के साथ ​पलक यादव साथ में ​शि​क्षिका पलक सिंह। स्रोत:-जागरूक पाठक
पीडीडीयू नगर। गाजीपुर में 16 और 17 अक्टूबर को आयोजित दो दिवसीय विद्यालयीय मंडलीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चंदौली की टीम अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी। प्रतियोगिता में वाराणसी 267 अंक हासिल कर प्रथम स्थान पर रहा, जबकि गाजीपुर 200 अंकों के साथ दूसरे और जौनपुर 186 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं, चंदौली की टीम 85 अंक के साथ चौथे स्थान पर रही। चंदौली की पलक ने अकेले तीन स्वर्ण पदक जीती।
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जिला एथलेटिक्स सचिव अरुण कुमार ने बताया कि जिले के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में सात स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य पदक जीते। उन्होंने जिले में खेल की बुनियादी सुविधाओं की कमी को खिलाड़ियों के प्रदर्शन में गिरावट आई है। बताया कि जिले में स्टेडियम बनने से खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और भविष्य में पदकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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