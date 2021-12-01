विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीचंदौली। जिले में 147 केंद्रों पर धान खरीद शुरू हो गई है। किसानों से सामान्य धान की खरीद 2441 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। शुक्रवार को डीएम शैलेष कुमार ने नवीन मंडी स्थित धान क्रय केंद्र का निरीक्षण कर खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने एक किसान के साथ फीता काटकर खरीद का शुभारंभ किया। साथ ही किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं।डीएम ने बताया कि शासन ने सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसके अलावा सफाई और छनाई मद में 20 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त दिए जाएंगे। उन्होंने किसानों से निर्धारित मानकों के अनुरूप धान क्रय केंद्रों पर लाने की अपील की। कहा कि सरकारी केंद्रों पर धान बेचने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर पंजीयन अनिवार्य है। किसान फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर भी उपज बेच सकते हैं। बिक्री के समय पंजीयन प्रपत्र और जरूरी अभिलेख साथ लाएं।डीएम ने किसानों को बिचौलियों के माध्यम से धान नहीं बेचने और सरकारी केंद्रों पर ही उपज बेचकर एमएसपी का लाभ लेने की सलाह दी। उन्होंने केंद्र प्रभारियों को किसानों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और पारदर्शी तरीके से खरीद करने के निर्देश दिए। साथ ही केंद्रों पर शुद्ध पेयजल और छाया की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। चेतावनी दी कि खरीद में लापरवाही या अनियमितता मिलने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जिला खाद्य विपणन अधिकारी राघवेंद्र सिंह सहित किसान मौजूद रहे।