Chandauli News: चार दिनों में रात का पारा दो डिग्री गिरा, ठंड ने दी दस्तक

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जिले में सात और आठ अक्टूबर को रात का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस था, जो नौ और 10 अक्टूबर को 22 डिग्री रहा। रविवार को इसमें एक डिग्री की और गिरावट दर्ज की गई और पारा 21 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं, दिन का तापमान सात और आठ अक्टूबर को 31 डिग्री था, जो नौ अक्टूबर से घटकर 30 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है।पीपी सेंटर के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. एसके चतुर्वेदी ने बताया कि बदलते मौसम में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। सुबह टहलने जाने वाले और रात में बाहर निकलने वाले मौसम के अनुरूप कपड़े पहनें। सर्दी-जुकाम और वायरल बुखार से बचाव के लिए बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। बच्चों को फ्रिज का ठंडा पानी पीने से बचाएं।वहीं, राज्य कृषि एवं मौसम विभाग के प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश का असर आगामी दिनों में जिले के मौसम पर पड़ सकता है। इससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।इनसेट :पिछले पांच दिनों का तापमानदिनांक अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान7 अक्टूबर 31 238 अक्टूबर 31 239 अक्टूबर 30 2210 अक्टूबर 30 2211 अक्टूबर 30 21