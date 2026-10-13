Chandauli News: राजदरी-देवदरी में पर्यावरण संरक्षण का संदेश, विद्यार्थियों को किया जागरूक

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कार्यक्रम का आयोजन काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर के अंतर्गत चंद्रप्रभा रेंज के क्षेत्रीय वनाधिकारी अखिलेश कुमार दुबे के नेतृत्व में हुआ। इसमें प्राथमिक विद्यालय जमसोती के शिक्षक-शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं और ग्रामीणों ने सहभागिता की।इस दौरान लोगों को वन, वन्यजीव और जैव विविधता के महत्व की जानकारी दी गई। साथ ही इनके संरक्षण में आम नागरिकों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। वन विभाग की ओर से इको पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक और कचरा नहीं फैलाने, स्वच्छता बनाए रखने तथा प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करने की अपील की गई।पर्यटकों को वन्यजीवों के प्रति संवेदनशील रहने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहयोग करने के लिए भी प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने का संदेश देना था। इस दौरान रिशु चौबे, अरविंद यादव, रामवृक्ष माली और अरविंद गोंड सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद