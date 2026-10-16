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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Man arrested for a murderous attack on his sister-in-law with a hoe

Chandauli News: भाभी पर कुदाल से जानलेवा हमला करने का आरोपी गिरफ्तार

Fri, 16 Oct 2026 01:44 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:44 AM IST
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Man arrested for a murderous attack on his sister-in-law with a hoe
पीडीडीयू नगर। मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने पुरानी रंजिश में भाभी पर कुदाल से जानलेवा हमला करने के आरोपी चचेरे देवर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कुंडाखुर्द गांव निवासी किशन साहनी (30) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुदाल भी बरामद की है।
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पुलिस के अनुसार, पांच अक्तूबर को गांव निवासी राम आशीष साहनी ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि पुरानी रंजिश में उनके चचेरे भाई किशन साहनी ने उनकी पत्नी सपना के सिर पर जान से मारने की नीयत से कुदाल से वार कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। बीच-बचाव कर उनकी मां ने सपना की जान बचाई। आरोपी पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था।
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तहरीर के आधार पर मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। बृहस्पतिवार को पुलिस ने उसे कुंडाखुर्द के पास से गिरफ्तार कर लिया। मुगलसराय कोतवाली प्रभारी अर्जुन सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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