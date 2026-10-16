Chandauli News: भाभी पर कुदाल से जानलेवा हमला करने का आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, पांच अक्तूबर को गांव निवासी राम आशीष साहनी ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि पुरानी रंजिश में उनके चचेरे भाई किशन साहनी ने उनकी पत्नी सपना के सिर पर जान से मारने की नीयत से कुदाल से वार कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। बीच-बचाव कर उनकी मां ने सपना की जान बचाई। आरोपी पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था।तहरीर के आधार पर मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। बृहस्पतिवार को पुलिस ने उसे कुंडाखुर्द के पास से गिरफ्तार कर लिया। मुगलसराय कोतवाली प्रभारी अर्जुन सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।