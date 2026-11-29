Chandauli News: ट्रैक पर बाइक छोड़कर भागा, 8 मिनट रुकी मालगाड़ी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:27 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:27 AM IST
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ताराजीवनपुर। कुछमन फाटक के पास शुक्रवार को पटना रेल रूट पर बड़ा हादसा टल गया। फाटक बंद होने के दौरान सकलडीहा के बथावर गांव निवासी अरुण कुमार ट्रैक पर बाइक छोड़कर भाग गया।
इसी बीच पटना से आ रही मालगाड़ी के चालक ने सतर्कता दिखाते हुए समय रहते ब्रेक लगा दिया। इससे ट्रेन बाइक से टकराने से बच गई। मालगाड़ी आठ मिनट तक खड़ी रही।
अरुण बाइक से सकलडीहा जा रहा था। तभी रेलवे फाटक बंद हो रहा था। एक तरफ का गेट बंद हो चुका था, लेकिन अरुण दूसरी ओर से रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। तभी पटना से मालगाड़ी आती दिखी। घबराकर वह बाइक ट्रैक पर छोड़कर भाग निकला। सूचना पर पहुंचे आरपीएफ सिपाही अंजनी कुमार गुप्ता ने बाइक को ट्रैक से हटवाया। इसके बाद मालगाड़ी को रवाना किया। मालगाड़ी के रुकने और बाइक हटाने के दौरान आठ मिनट तक रेल परिचालन प्रभावित रहा। घटना के बाद फाटक पर आवागमन सामान्य हो गया।
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इस संबंध में आरपीएफ निरीक्षक दिलदारनगर जीएस राणा ने बताया कि माैके पर बाइक जब्त की गई है। बाइक चालक अरुण कुमार निवासी नई बस्ती को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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इसी बीच पटना से आ रही मालगाड़ी के चालक ने सतर्कता दिखाते हुए समय रहते ब्रेक लगा दिया। इससे ट्रेन बाइक से टकराने से बच गई। मालगाड़ी आठ मिनट तक खड़ी रही।
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अरुण बाइक से सकलडीहा जा रहा था। तभी रेलवे फाटक बंद हो रहा था। एक तरफ का गेट बंद हो चुका था, लेकिन अरुण दूसरी ओर से रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। तभी पटना से मालगाड़ी आती दिखी। घबराकर वह बाइक ट्रैक पर छोड़कर भाग निकला। सूचना पर पहुंचे आरपीएफ सिपाही अंजनी कुमार गुप्ता ने बाइक को ट्रैक से हटवाया। इसके बाद मालगाड़ी को रवाना किया। मालगाड़ी के रुकने और बाइक हटाने के दौरान आठ मिनट तक रेल परिचालन प्रभावित रहा। घटना के बाद फाटक पर आवागमन सामान्य हो गया।
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इस संबंध में आरपीएफ निरीक्षक दिलदारनगर जीएस राणा ने बताया कि माैके पर बाइक जब्त की गई है। बाइक चालक अरुण कुमार निवासी नई बस्ती को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।