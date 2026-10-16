Chandauli News: दूसरे दिन भी न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ता

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बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामचंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिवक्ताओं ने प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई। वक्ताओं ने कहा कि विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए उपजिलाधिकारी और जिलाधिकारी को कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इससे अधिवक्ताओं में रोष है।अधिवक्ताओं ने वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात लेखपालों के स्थानांतरण, विवादों में घिरे सफाई कर्मचारी को हटाने और लेखपाल मनीष सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप है कि अधिवक्ता केएन मौर्य से जुड़े एक मामले में लेखपाल ने मनमानी और लापरवाही की, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।बैठक के बाद अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर उपजिलाधिकारी पवन कुमार यादव को ज्ञापन सौंपा और मांगों के शीघ्र निस्तारण की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। इस दौरान केएन मौर्य, विजय बहादुर यादव, विमलेश यादव, रणविजय यादव समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।