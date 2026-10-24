Chandauli News: पुलिस लाइन के निर्माणाधीन सात मंजिला भवन से गिरा मजदूर, माैत

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शाम को परिजनों और ग्रामीणों ने निर्माण स्थल के पास शव रखकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था पर सुरक्षा बेल्ट नहीं उपलब्ध कराने का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की। एसडीएम और सीओ के समझाने पर लोग शांत हुए। भोजापुर गांव निवासी अशोक पुलिस लाइन में निर्माणाधीन भवन में मजदूरी करते थे। शुक्रवार को सात मंजिला भवन पर वह लिफ्ट से बालू लेकर जा रहे थे। बालू उतारते समय अशोक भवन से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। साथी मजदूरों ने अशोक परिजनों को सूचना दी और उन्हें जिला अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उन्हें ट्राॅमा सेंटर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।शाम को परिजनों के साथ ग्रामीण पुलिस लाइन में शव रखकर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप था कि मजदूरों की सुरक्षा के लिए इंतजाम नहीं किए गए। उन्होंने कार्यदायी संस्था पर सुरक्षा बेल्ट उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की। एक घंटे बाद सकलडीहा की एसडीएम आकांक्षा सिंह और सीओ कृष्ण मुरारी शर्मा पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सहयोग का भरोसा देकर शांत कराया।