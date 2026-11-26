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प्रतियोगिता में बराव की खिलाड़ियों ने दमदार रेड, मजबूत रक्षा और बेहतर तालमेल का प्रदर्शन किया। इस जीत से विद्यालय परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।खंड शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। ब्लॉक खेल शिक्षक रंजीत कुमार ने कहा कि नियमित अभ्यास और टीम भावना से बालिकाओं ने यह सफलता हासिल की। टीचर्स सेल्फ केयर टीम के जिला संयोजक कन्हैयालाल गुप्ता ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।इस दौरान योगेंद्र कुमार सिंह, चंदन गुप्ता, विकास यादव, केशरी नंदन जायसवाल, विजयी, कल्लू प्रसाद, रामबेलास, कन्हैयालाल सहित शिक्षक-शिक्षिकाएं और विद्यार्थी मौजूद रहे।