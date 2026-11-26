Chandauli News: कबड्डी में बराव की बालिकाएं बनीं जिला चैंपियन
संवाद न्यूज एजेंसी, चंदौली Updated Thu, 26 Nov 2026 07:44 PM IST
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शहाबगंज। परिषदीय विद्यालयों की जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में कंपोजिट विद्यालय बराव की बालिकाओं ने कबड्डी में प्राथमिक बालिका वर्ग का खिताब जीत लिया। टीम लगातार दूसरे वर्ष जिला चैंपियन बनी। अब बालिकाएं मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी।
प्रतियोगिता में बराव की खिलाड़ियों ने दमदार रेड, मजबूत रक्षा और बेहतर तालमेल का प्रदर्शन किया। इस जीत से विद्यालय परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।
खंड शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। ब्लॉक खेल शिक्षक रंजीत कुमार ने कहा कि नियमित अभ्यास और टीम भावना से बालिकाओं ने यह सफलता हासिल की। टीचर्स सेल्फ केयर टीम के जिला संयोजक कन्हैयालाल गुप्ता ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।
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इस दौरान योगेंद्र कुमार सिंह, चंदन गुप्ता, विकास यादव, केशरी नंदन जायसवाल, विजयी, कल्लू प्रसाद, रामबेलास, कन्हैयालाल सहित शिक्षक-शिक्षिकाएं और विद्यार्थी मौजूद रहे।
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प्रतियोगिता में बराव की खिलाड़ियों ने दमदार रेड, मजबूत रक्षा और बेहतर तालमेल का प्रदर्शन किया। इस जीत से विद्यालय परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।
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खंड शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। ब्लॉक खेल शिक्षक रंजीत कुमार ने कहा कि नियमित अभ्यास और टीम भावना से बालिकाओं ने यह सफलता हासिल की। टीचर्स सेल्फ केयर टीम के जिला संयोजक कन्हैयालाल गुप्ता ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।
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इस दौरान योगेंद्र कुमार सिंह, चंदन गुप्ता, विकास यादव, केशरी नंदन जायसवाल, विजयी, कल्लू प्रसाद, रामबेलास, कन्हैयालाल सहित शिक्षक-शिक्षिकाएं और विद्यार्थी मौजूद रहे।