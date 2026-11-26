संवाद न्यूज एजेंसीनियामताबाद। नव दिवसीय संगीतमय श्रीराम कथा का समापन हवन-यज्ञ, महाआरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ। अंतिम दिन रामराज्य की स्थापना का प्रसंग सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे भक्तों ने कथा का श्रवण किया।कथा वाचिका मानस मयूरी शालिनी त्रिपाठी ने कहा कि भगवान श्रीराम ने वनवास के दौरान दीन-दुखियों और वनवासियों के कष्ट दूर किए। उन्हें संगठित कर समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने का संदेश दिया। रावण का वध कर भगवान राम ने सत्य और धर्म की स्थापना की। इससे यह सीख मिलती है कि असत्य और अधर्म चाहे कितने भी शक्तिशाली हों, अंत में विजय धर्म की ही होती है। कहा कि श्रीराम कथा भक्त को भगवान से जोड़ने का माध्यम है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कितने भी संकट आएं, हमें घबराना नहीं चाहिए और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान राम ने आदर्श राजा, श्रेष्ठ पुत्र, उत्कृष्ट भाई और महान मित्र की भूमिका निभाकर जीवन जीने की कला सिखाई। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के क्लेश, पाप और कुविचार रूपी रावण का अंत कर देगा, उस दिन प्रभु राम की भक्ति स्वतः प्राप्त हो जाएगी। इस दौरान वीरेंद्र सिंह, हरिवंश सिंह, उमा सिंह, सियाराम पाठक, सतीश सिंह, गोविंद सिंह, बृजेश बिंद, अरविंद दुबे, संध्या देवी, अखिलेश पांडेय (सोनू), लाल बहादुर सिंह, मृदुल विश्वास आदि मौजूद रहे। संचालन अरुण कुमार सिंह ने किया।