Chandauli News: तेज रफ्तार कार की टक्कर से वृद्ध की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

लौंदा गांव निवासी रामलोचन यादव (61) सोमवार को नेशनल हाईवे के किनारे अपनी भैंस चरा रहे थे। इसी दौरान पीडीडीयू नगर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से रामलोचन गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल वृद्ध को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। वहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए वाराणसी स्थित ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान सोमवार देर शाम उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी मौत की सूचना मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।इस संबंध में अलीनगर के थानाध्यक्ष गंगाराज सिंह ने बताया कि हादसे में शामिल कार और उसके चालक को हिरासत में ले लिया गया है। मृतक के परिजनों की तहरीर मिलने के बाद मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।