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श्रद्धालु ट्रैक्टर, ऑटो और बाइक से घाट पहुंचे। कई लोगों ने स्नान के बाद घाट पर बैठकर मंत्र जाप किया। धार्मिक अनुष्ठान किया। प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के चार महीने की योग निद्रा से जागने की मान्यता है। इसी दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। मंदिरों में तुलसी-शालिग्राम विवाह भी कराया गया। महिलाओं ने तुलसी का शृंगार कर उसे लाल चुनरी ओढ़ाई और विधि-विधान से पूजन किया। श्रद्धालुओं ने सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। गंगा सेवा समिति के सदस्यों और स्थानीय ग्रामीणों ने व्यवस्था संभाली। उन्होंने श्रद्धालुओं को कतारबद्ध कर स्नान कराया। महिलाओं और बुजुर्गों की मदद की। ग्रामीणों का कहना है कि आगामी पर्वों पर घाट पर पुलिस, गोताखोरों और साफ-सफाई की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम स्नान की सुविधा मिल सके। विज्ञापन

श्रद्धालु ट्रैक्टर, ऑटो और बाइक से घाट पहुंचे। कई लोगों ने स्नान के बाद घाट पर बैठकर मंत्र जाप किया। धार्मिक अनुष्ठान किया। प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के चार महीने की योग निद्रा से जागने की मान्यता है। इसी दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। मंदिरों में तुलसी-शालिग्राम विवाह भी कराया गया। महिलाओं ने तुलसी का शृंगार कर उसे लाल चुनरी ओढ़ाई और विधि-विधान से पूजन किया। श्रद्धालुओं ने सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। गंगा सेवा समिति के सदस्यों और स्थानीय ग्रामीणों ने व्यवस्था संभाली। उन्होंने श्रद्धालुओं को कतारबद्ध कर स्नान कराया। महिलाओं और बुजुर्गों की मदद की। ग्रामीणों का कहना है कि आगामी पर्वों पर घाट पर पुलिस, गोताखोरों और साफ-सफाई की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम स्नान की सुविधा मिल सके।

चहनिया। बलुआ गंगा घाट पर शुक्रवार को प्रबोधिनी एकादशी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त से ही दूर-दराज के गांवों से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचने लगे। महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों और बच्चों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद घाट और आसपास के मंदिरों में दर्शन-पूजन कर दान-पुण्य किया। हर-हर गंगे और जय मां गंगा के जयकारों से घाट का वातावरण भक्तिमय बना रहा।