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धार्मिक आयोजन के लिए चर्च को आकर्षक झालरों, रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया था। सुबह आठ बजे स्तुति आराधना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद प्रवचन और प्रार्थना सभा हुई। शोभायात्रा के दौरान पवित्र मिस्सा का आयोजन हुआ। पूरे आयोजन के दौरान चर्च परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। विज्ञापन

फादर विजय शांतिराज ने श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए सभी के जीवन में शांति, प्रेम और भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया। इस मौके पर फादर विपिन सीजे भी मौजूद रहे। विज्ञापन विज्ञापन

इनसेट

चर्च परिसर के बाहर लगा मेला, बच्चों ने उठाया लुत्फ

बाल यीशु के वार्षिक महापर्व पर चर्च परिसर के बाहर मेले जैसा माहौल रहा। यहां विभिन्न प्रकार की दुकानें सजी रहीं। खाने-पीने के सामान, खिलौने और अन्य वस्तुओं की दुकानों पर लोगों की भीड़ जुटी रही। दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं ने धार्मिक आयोजन में शामिल होने के साथ मेले का भी आनंद लिया। बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। धार्मिक आयोजन के लिए चर्च को आकर्षक झालरों, रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया था। सुबह आठ बजे स्तुति आराधना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद प्रवचन और प्रार्थना सभा हुई। शोभायात्रा के दौरान पवित्र मिस्सा का आयोजन हुआ। पूरे आयोजन के दौरान चर्च परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा रहा।फादर विजय शांतिराज ने श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए सभी के जीवन में शांति, प्रेम और भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया। इस मौके पर फादर विपिन सीजे भी मौजूद रहे।इनसेटचर्च परिसर के बाहर लगा मेला, बच्चों ने उठाया लुत्फबाल यीशु के वार्षिक महापर्व पर चर्च परिसर के बाहर मेले जैसा माहौल रहा। यहां विभिन्न प्रकार की दुकानें सजी रहीं। खाने-पीने के सामान, खिलौने और अन्य वस्तुओं की दुकानों पर लोगों की भीड़ जुटी रही। दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं ने धार्मिक आयोजन में शामिल होने के साथ मेले का भी आनंद लिया। बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला।

पीडीडीयू नगर। बाल यीशु तीर्थ कैथोलिक चर्च में रविवार को वार्षिक महातीर्थ एवं पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर चर्च परिसर में बाल यीशु की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इसमें स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ झारखंड, बिहार, केरल और महाराष्ट्र समेत देश के विभिन्न प्रदेशों से बड़ी संख्या में मसीही समुदाय के लोग पहुंचे। श्रद्धालुओं ने बाल यीशु के सामने मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना की और परिवार, समाज व देश में सुख-शांति की कामना की।