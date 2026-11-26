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पीडीडीयू नगर। संविधान दिवस बृहस्पतिवार को लखनऊ में होने वाले संविधान रक्षा मार्च में शामिल होने के लिए मंगलवार को शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता ट्रेन से रवाना हुए। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बृजेश गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचेंगे। शहर अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित संविधान रक्षा मार्च के माध्यम से संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संदेश दिया जाएगा। मार्च में शामिल होने के लिए दयाराम पटेल, अकील अहमद बाबू, शाहिद तौसीफ, डॉ. जीके पांडेय, विजय गुप्ता, इम्तियाज अहमद, कन्हैया मोदनवाल, प्रकाश शर्मा, अजहर माली, मुकीम खान, संजय जायसवाल, नेसार शाह, मो. हुमायूं, आदि कार्यकर्ता रवाना हुए।