पीडीडीयू नगर। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख... के संदेश के साथ सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व मंगलवार को जीटी रोड स्थित गुरुद्वारा साहिब में श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हजूरी रागी जत्था भाई जयपाल सिंह और मुंबई से आए रागी जत्थों ने शबद कीर्तन प्रस्तुत कर संगतों को निहाल किया। इसके बाद देर शाम तक गुरु का लंगर वितरित किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।कार्यक्रम में हेड ग्रंथी भाई अमरजीत सिंह ने गुरु नानक देव जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। कहा कि गुरु नानक देव जी का सिद्धांत ''एक ओंकार'' पूरी मानवता को एकता, प्रेम और समानता का संदेश देता है। उनके उपदेश ''नाम जपो, किरत करो और वंड छको'' आज भी समाज को सही दिशा दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। गुरु नानक देव ने जाति-पाति, ऊंच-नीच और भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता की सेवा का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाकर ही समाज में भाईचारा और सद्भाव कायम किया जा सकता है। इस मौके पर गुरुद्वारा साहिब के प्रधान रंजीत सिंह, सेक्रेटरी महेंद्र सिंह, सतनाम सिंह, नरेंद्र पाल सिंह, नरेंद्रपाल सिंह शंटी, सतपाल सिंह सूरी, सुरेंद्र सिंह लवली, मनमीत सिंह राजन, अमरीक सिंह, केडी सिंह, मनीष सिंह, शेरी सिंह, रोहित सचदेवा और हैप्पी सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।