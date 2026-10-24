Chandauli News: आजमगढ़ के बालकों और वाराणसी की बालिकाओं ने जीता खिताब
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:57 AM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:57 AM IST
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पीडीडीयू नगर। कुरहना स्थित प्रयाग इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित 45वीं यूपी स्टेट जोन-4 जूनियर शूटिंग बॉल प्रतियोगिता में मेजबान चंदौली बालक और बालिका दोनों वर्गों में तीसरे स्थान पर रहा। बालक वर्ग में आजमगढ़ ने पहला और वाराणसी ने दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं, बालिका वर्ग में वाराणसी की टीम विजेता और आजमगढ़ की उपविजेता रही।
चंदौली शूटिंग बॉल संघ की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में गोरखपुर, बलिया, चंदौली, वाराणसी और आजमगढ़ के बालक-बालिका खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। लीग आधार पर हुए मुकाबलों में टीमों ने एक-दूसरे के खिलाफ खेला। प्रतियोगिता के दोनों वर्गों में शीर्ष तीन स्थान हासिल करने वाली टीमों ने 24 और 25 अक्तूबर को मैनपुरी में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया। जिला महासचिव कुमार नंदजी ने बताया कि चंदौली के खिलाड़ियों ने दोनों वर्गों में अच्छा प्रदर्शन किया।
संघ के जिलाध्यक्ष सतीश जिंदल और वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. ओपी सिंह ने खिलाड़ियों को राज्य प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं। विद्यालय के निदेशक दिवाकर यादव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान विद्यालय के अध्यक्ष सूर्यभान सिंह यादव, डीन आरपी सिंह, डिंपल सिंह, प्रधान उदयभान सिंह यादव आदि मौजूद रहे। प्रतियोगिता में अखिलेश पटेल, हर्ष यादव, अनीश सिंह, निकिता, शालिनी जायसवाल और सुनीता कुमारी ने निर्णायक की भूमिका निभाई।
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चंदौली शूटिंग बॉल संघ की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में गोरखपुर, बलिया, चंदौली, वाराणसी और आजमगढ़ के बालक-बालिका खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। लीग आधार पर हुए मुकाबलों में टीमों ने एक-दूसरे के खिलाफ खेला। प्रतियोगिता के दोनों वर्गों में शीर्ष तीन स्थान हासिल करने वाली टीमों ने 24 और 25 अक्तूबर को मैनपुरी में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया। जिला महासचिव कुमार नंदजी ने बताया कि चंदौली के खिलाड़ियों ने दोनों वर्गों में अच्छा प्रदर्शन किया।
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संघ के जिलाध्यक्ष सतीश जिंदल और वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. ओपी सिंह ने खिलाड़ियों को राज्य प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं। विद्यालय के निदेशक दिवाकर यादव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान विद्यालय के अध्यक्ष सूर्यभान सिंह यादव, डीन आरपी सिंह, डिंपल सिंह, प्रधान उदयभान सिंह यादव आदि मौजूद रहे। प्रतियोगिता में अखिलेश पटेल, हर्ष यादव, अनीश सिंह, निकिता, शालिनी जायसवाल और सुनीता कुमारी ने निर्णायक की भूमिका निभाई।
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