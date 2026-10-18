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Chandauli News: फंदे से लटकता मिला युवक का शव

Sun, 18 Oct 2026 02:04 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:04 AM IST
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Body of a young man found hanging from a noose
संजय, फाइलफोटो
पड़ाव। रामनगर थाना क्षेत्र के सूजाबाद वार्ड के डोमरी में शनिवार दोपहर एक युवक का शव घर में फंदे से लटकता मिला। मृतक की पहचान संजय सहनी उर्फ कल्लू (35) के रूप में हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया।
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परिजनों के अनुसार, संजय मजदूरी करते थे, जबकि उनकी पत्नी जमुना देवी घरों में खाना बनाने और घरेलू काम करके परिवार का भरण-पोषण करती हैं। दंपती के एक बेटा और एक बेटी हैं। उनकी 18 वर्षीय बेटी दीपा की शादी चंदौली के पचपेड़वा में तय हुई थी। बृहस्पतिवार को लड़के पक्ष और शुक्रवार को लड़की पक्ष का छेका हुआ था।
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बताया गया कि शनिवार दोपहर करीब दो बजे संजय का शव घर में लगे कुंडे के सहारे फंदे से लटकता मिला। जानकारी होने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। रामनगर थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया कि पति-पत्नी के बीच विवाद की बात सामने आई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

संजय, फाइलफोटो

संजय, फाइलफोटो

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