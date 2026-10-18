Chandauli News: फंदे से लटकता मिला युवक का शव

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परिजनों के अनुसार, संजय मजदूरी करते थे, जबकि उनकी पत्नी जमुना देवी घरों में खाना बनाने और घरेलू काम करके परिवार का भरण-पोषण करती हैं। दंपती के एक बेटा और एक बेटी हैं। उनकी 18 वर्षीय बेटी दीपा की शादी चंदौली के पचपेड़वा में तय हुई थी। बृहस्पतिवार को लड़के पक्ष और शुक्रवार को लड़की पक्ष का छेका हुआ था।बताया गया कि शनिवार दोपहर करीब दो बजे संजय का शव घर में लगे कुंडे के सहारे फंदे से लटकता मिला। जानकारी होने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। रामनगर थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया कि पति-पत्नी के बीच विवाद की बात सामने आई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।