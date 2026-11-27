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ग्रामीणों की मांग पर लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड ने कार्ययोजना तैयार कर शासन को भेजी है। शासन से स्वीकृति और धनराशि मिलने के बाद निर्माण कराया जाएगा। वर्ष 2010 में जिला पंचायत की ओर से कंदवा अदसड़ मार्ग से बसंतपुर तक करीब एक किमी लंबे सीसी रोड का निर्माण कराया गया था लेकिन दो वर्ष में ही मार्ग बदहाल हो गया। इस मार्ग से अरंगी, बसंतपुर, बकौड़ी, बहेरा, तेल्हरा, दरौली, सिसौरा, असना आदि गांवों के करीब 15 हजार लोगों का आवागमन होता है।सड़क खराब होने से स्कूली बच्चों, वृद्धों और मरीजों को सबसे ज्यादा अधिक परेशानी होती है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी, प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि इंजीनियरों से क्षतिग्रस्त मार्ग का सर्वे कराया गया था। सर्वे में पाया गया कि मार्ग मरम्मत के योग्य नहीं है। इसके स्थान पर नई सड़क बनानी होगी। इसके बाद कार्ययोजना बनाकर शासन को भेजी गई है। अनुमति और धन मिलने के बाद मार्ग का नवनिर्माण कराया जाएगा।