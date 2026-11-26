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मृतक जितेंद्र यादव गाजीपुर के मतेहरा गांव का निवासी था। वह महाराष्ट्र के गुलशन रोड स्थित मीट कंपनी में काम करता था। हादसे में आजमगढ़ निवासी पीयूष (40), तेज बहादुर (45), आंचल यादव (22) और अखिलेश यादव (48) घायल हुए हैं। जितेंद्र के सिर में गंभीर चोट लगी थी। उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जलीलपुर चौकी ले जाया गया। मृतक के परिजनों को भी सूचना दी गई है।महाराष्ट्र में काम करने वाले पांच लोग पाटलिपुत्र एक्सप्रेस से पीडीडीयू जंक्शन पहुंचे थे। वहां से घर जाने के लिए ऑटो में सवार होकर वाराणसी की ओर निकले थे। ऑटो मढ़िया गांव के सामने लतीफ हॉस्पिटल के पास पहुंचा ही था कि सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उसमें सवार लोग चीखने-चिल्लाने लगे। आसपास के लोग पहुंचे और किसी तरह घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद जलीलपुर पुलिस चौकी को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी जय कुमार ने घायलों को तत्काल निजी अस्पताल पहुंचाया।