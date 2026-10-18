Chandauli News: शकूर बस्ती से पटना के लिए चलेगी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि ट्रेन नई दिल्ली, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते चलेगी।गाड़ी संख्या 04404 शकूर बस्ती-पटना अनारक्षित फेस्टिवल स्पेशल पांच, छह, सात, 10, 11, 12, 13 और 14 नवंबर को शकूर बस्ती से दोपहर 3:15 बजे रवाना होगी। अगले दिन सुबह 9:40 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से बक्सर, आरा और दानापुर में रुकते हुए दोपहर 2:30 बजे पटना पहुंचेगी।वापसी में गाड़ी संख्या 04403 पटना-शकूर बस्ती अनारक्षित फेस्टिवल स्पेशल छह, सात, आठ, 11, 12, 13, 14 और 15 नवंबर को पटना से दोपहर 3:40 बजे रवाना होगी। शाम 7:50 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से रवाना होकर अगले दिन दोपहर 2:15 बजे नई दिल्ली और 3 बजे शकूर बस्ती पहुंचेगी।