Chandauli News: एयर शो की तैयारी तेज, अतिक्रमण हटाने के निर्देश

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जिलाधिकारी ने नमो घाट और कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एयर शो में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में आवागमन में किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। सभी विभाग आपसी समन्वय से समय से तैयारियां पूरी करें। सुरक्षा और व्यवस्था में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने यातायात व्यवस्था के लिए विशेष रूट डायवर्जन प्लान तैयार कर लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रमुख चौराहों और नमो घाट की ओर जाने वाले मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। यातायात नियंत्रण के लिए आवश्यक स्थानों पर व्यवस्था मजबूत की जाएगी।इनसेटपार्किंग के लिए चिह्नित किए जा रहे स्थलबैठक में वाहनों के व्यवस्थित ठहराव के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थल चिह्नित करने और वहां जरूरी इंतजाम कराने पर भी चर्चा हुई। दर्शक दीर्घा, भीड़ प्रबंधन और पेयजल समेत मूलभूत सुविधाओं की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आयोजन से पहले सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया जाए। इसके लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें, ताकि एयर शो के दौरान दर्शकों को किसी तरह की परेशानी न हो।बैठक में सीडीओ आर. जगत साई, एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार, एएसपी विक्रम दहिया, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड राजेश कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी अविनाश कुमार, एसडीएम पीडीडीयू नगर, अधिशासी अधिकारी और ट्रैफिक इंस्पेक्टर आदि मौजूद रहे।