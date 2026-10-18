फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   ADM visits polling station to assess preparations for MLC election

Chandauli News: एमएलसी चुनाव की तैयारियां परखने मतदान केंद्र पहुंचे एडीएम

Sun, 18 Oct 2026 02:07 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
ADM visits polling station to assess preparations for MLC election
इलिया। शिक्षक एवं स्नातक एमएलसी चुनाव की तैयारियों को लेकर शनिवार को अपर जिलाधिकारी रतन वर्मा ने शहाबगंज स्थित पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बूथ पर उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी लेते हुए मतदान प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

शिक्षक एवं स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होना है। इस बार शहाबगंज में मतदान के लिए पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय को केंद्र बनाया गया है। इससे पहले चुनाव के दौरान ब्लॉक परिसर में मतदान कराया जाता था। नए मतदान केंद्र पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों ने तैयारियों की स्थिति देखी।
विज्ञापन

इस दौरान उपजिलाधिकारी विकास मित्तल, क्षेत्राधिकारी अजीत चौहान, नायब तहसीलदार आरिफ अंसारी, खंड विकास अधिकारी दिनेश सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी अजय कुमार और ग्राम प्रधान रामजीत साहनी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed