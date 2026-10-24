Chandauli News: मैसूर से दरभंगा के बीच चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन

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पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि ट्रेन संख्या 06211 मैसूर- दरभंगा एक्सप्रेस स्पेशल 27 अक्तूबर से प्रत्येक मंगलवार की रात 20:05 बजे खुलेगी। शुक्रवार की रात 01:00 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से खुलकर बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, बरौनी और समस्तीपुर होते हुए दिन में 11:30 बजे दरभंगा पहुंचेगी। विज्ञापन

इसी तरह ट्रेन संख्या 06212 दरभंगा-मैसूर एक्सप्रेस स्पेशल 31 अक्तूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार की सुबह 07:05 बजे खुलेगी और शाम 06:20 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से चलकर सोमवार की शाम 19:10 बजे मैसूर पहुंचेगी। पूजा स्पेशल ट्रेन में कुल 24 कोच लगाए जाएंगे। इनमें एसी और सामान्य श्रेणी के कोच के साथ स्लीपर तथा एसएलआर/दिव्यांग अनुकूल कोच भी शामिल होंगे। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि ट्रेन संख्या 06211 मैसूर- दरभंगा एक्सप्रेस स्पेशल 27 अक्तूबर से प्रत्येक मंगलवार की रात 20:05 बजे खुलेगी। शुक्रवार की रात 01:00 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से खुलकर बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, बरौनी और समस्तीपुर होते हुए दिन में 11:30 बजे दरभंगा पहुंचेगी।इसी तरह ट्रेन संख्या 06212 दरभंगा-मैसूर एक्सप्रेस स्पेशल 31 अक्तूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार की सुबह 07:05 बजे खुलेगी और शाम 06:20 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से चलकर सोमवार की शाम 19:10 बजे मैसूर पहुंचेगी। पूजा स्पेशल ट्रेन में कुल 24 कोच लगाए जाएंगे। इनमें एसी और सामान्य श्रेणी के कोच के साथ स्लीपर तथा एसएलआर/दिव्यांग अनुकूल कोच भी शामिल होंगे।

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पीडीडीयू नगर। दीपावली और डाला छठ पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन मैसूर और दरभंगा के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगा। ट्रेन संख्या 06211 मैसूर-दरभंगा एक्सप्रेस स्पेशल 27 अक्तूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 06212 दरभंगा-मैसूर एक्सप्रेस स्पेशल 31 अक्तूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को संचालित होगी। दोनों दिशाओं में ट्रेन पांच-पांच फेरे लगाएगी। इस ट्रेन के पीडीडीयू नगर स्टेशन पर भी ठहराव का समय निर्धारित किया गया है।