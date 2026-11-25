टांडाकला। टांडाकला और कैथी के बीच गंगा पर बनाया जा रहा पीपा पुल बुधवार शाम से आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। इससे टांडाकला और कैथी स्थित मारकंडेय महादेव की दूरी 35 किमी तक घट जाएगी।पीपा पुल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। फिलहाल लोहे की प्लेटों को मजबूती से जोड़ने और नट बोल्ट कसने का काम मंगलवार को पूरे दिन चलता रहा। सुरक्षा के लिहाज से तकनीकी जांच सहित अन्य तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। घाट दरोगा दीना सिंह ने बताया कि पीपा पुल के संचालन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बुधवार शाम को पूजा-अर्चना के बाद पुल आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके शुरू होने से टांडाकला, कैथी और आसपास के गांवों के लोगों को गंगा पार करने में सहूलियत होगी। पुल चालू होने से दोनों छोर के ग्रामीणों, विद्यार्थियों, किसानों और राहगीरों का आवागमन आसान होगा।