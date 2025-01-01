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इस दौरान कर्मचारियों को ठंड से बचाव, स्वस्थ रहने के लिए उचित खान-पान और दिनचर्या में बदलाव करने की सलाह दी गई। साथ ही कहा गया कि किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर तुरंत अस्पताल में चिकित्सक से संपर्क करें। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के केंद्रीय सहायक महामंत्री बीबी पासवान ने शिविर को कर्मचारियों के लिए उपयोगी बताया। उन्होंने मंडल रेल अस्पताल प्रशासन, मुख्य कारखाना प्रबंधक वारिज नयन और चिकित्सा कर्मियों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के स्वस्थ रहने से कारखाने की उत्पादकता में भी योगदान बढ़ेगा। शिविर में एसपी सिंह, रामजी यादव, मोहन राम, शंकर प्रसाद, राज कुमार दास, शंकर राम, अशोक कुमार पाल, राम नारायण सोनकर सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। विज्ञापन

इस दौरान कर्मचारियों को ठंड से बचाव, स्वस्थ रहने के लिए उचित खान-पान और दिनचर्या में बदलाव करने की सलाह दी गई। साथ ही कहा गया कि किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर तुरंत अस्पताल में चिकित्सक से संपर्क करें। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के केंद्रीय सहायक महामंत्री बीबी पासवान ने शिविर को कर्मचारियों के लिए उपयोगी बताया। उन्होंने मंडल रेल अस्पताल प्रशासन, मुख्य कारखाना प्रबंधक वारिज नयन और चिकित्सा कर्मियों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के स्वस्थ रहने से कारखाने की उत्पादकता में भी योगदान बढ़ेगा। शिविर में एसपी सिंह, रामजी यादव, मोहन राम, शंकर प्रसाद, राज कुमार दास, शंकर राम, अशोक कुमार पाल, राम नारायण सोनकर सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

पीडीडीयू नगर। प्लांट डिपो इंजीनियरिंग वर्कशॉप में शुक्रवार को मंडल रेल अस्पताल, पीडीडीयू की ओर से बहुउद्देशीय स्वास्थ्य जांच शिविर में कारखाने में कार्यरत 300 कर्मचारियों और परिजनों के स्वास्थ्य की जांच की गई। शिविर में बीपी, शुगर समेत सामान्य जांच की गई। जरूरत के अनुसार दवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। शिविर के संचालन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी नर्सिंग अधीक्षक प्रिंस कुमार निषाद को सौंपी गई थी। लैब टेक्नीशियन राजेश बाबू और हॉस्पिटल अटेंडेंट अजयकांत ने भी सेवाएं दीं। चिकित्सकों ने रेलकर्मियों के स्वास्थ्य की जांच कर आवश्यक चिकित्सकीय सलाह दी।