Chandauli News: मतदाता बनने के लिए 885 ने किए आवेदन

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सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र में कुल 393 बूथ हैं। यहां 3,02,461 मतदाता हैं। इनमें करीब 3,461 युवा मतदाता पहली बार मतदाता सूची में शामिल हुए हैं। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं।प्रभारी तहसीलदार अनुराग सिंह ने बताया कि तहसील के सभी बूथों पर विशेष अभियान के तहत सुपरवाइजर और एआरओ तैनात किए गए थे। अगला विशेष अभियान 24 अक्टूबर को चलेगा। इस दौरान बूथों पर बीएलओ शिविर लगाकर नए मतदाताओं के नाम जोड़ने सहित अन्य कार्य करेंगे।