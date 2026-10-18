Chandauli News: मतदाता बनने के लिए 885 ने किए आवेदन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:55 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:55 AM IST
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सकलडीहा। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत शनिवार को सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र के बूथों पर बीएलओ और सुपरवाइजर तैनात रहे। इस दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फार्म-6 के तहत 885 आवेदन लिए गए। अभियान की निगरानी के लिए तीन दर्जन सुपरवाइजर और पांच एआरओ तैनात किए गए थे, जो दिनभर भ्रमणशील रहे।
सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र में कुल 393 बूथ हैं। यहां 3,02,461 मतदाता हैं। इनमें करीब 3,461 युवा मतदाता पहली बार मतदाता सूची में शामिल हुए हैं। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं।
प्रभारी तहसीलदार अनुराग सिंह ने बताया कि तहसील के सभी बूथों पर विशेष अभियान के तहत सुपरवाइजर और एआरओ तैनात किए गए थे। अगला विशेष अभियान 24 अक्टूबर को चलेगा। इस दौरान बूथों पर बीएलओ शिविर लगाकर नए मतदाताओं के नाम जोड़ने सहित अन्य कार्य करेंगे।
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सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र में कुल 393 बूथ हैं। यहां 3,02,461 मतदाता हैं। इनमें करीब 3,461 युवा मतदाता पहली बार मतदाता सूची में शामिल हुए हैं। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं।
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प्रभारी तहसीलदार अनुराग सिंह ने बताया कि तहसील के सभी बूथों पर विशेष अभियान के तहत सुपरवाइजर और एआरओ तैनात किए गए थे। अगला विशेष अभियान 24 अक्टूबर को चलेगा। इस दौरान बूथों पर बीएलओ शिविर लगाकर नए मतदाताओं के नाम जोड़ने सहित अन्य कार्य करेंगे।
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