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पीडीडीयू नगर। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा छह में प्रवेश के लिए शनिवार को जिले में हुई प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जिले में नौ केंद्रों पर पंजीकृत 6111 अभ्यर्थियों में से 3962 ने परीक्षा दी, 2149 अनुपस्थित रहे। परीक्षा में कुल 64.83 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई।परीक्षा के दौरान डीआईओएस धर्मेंद्र कुमार ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने परीक्षा संचालन, परीक्षार्थियों की उपस्थिति और केंद्रों पर उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी ली। परीक्षा में 3047 छात्र पंजीकृत थे, जिनमें से 2195 ने परीक्षा दी, जबकि 852 अनुपस्थित रहे। वहीं, 3064 छात्राओं में से 1767 परीक्षा में शामिल हुईं और 1297 अनुपस्थित रहीं। इस तरह बालकों की उपस्थिति 72.03 प्रतिशत और बालिकाओं की 57.66 प्रतिशत रही। बालकों की उपस्थिति बालिकाओं की तुलना में 14.37 प्रतिशत अंक अधिक रही।ब्लॉकवार हुई परीक्षाबरहनी ब्लॉक के नेशनल इंटर कॉलेज सैयदराजा में पंजीकृत 611 अभ्यर्थियों में से 400 उपस्थित और 211 अनुपस्थित रहे। चहनियां ब्लॉक के राहुल इंटरनेशनल स्कूल महुअरकला में 831 में से 590 ने परीक्षा दी, जबकि 241 अनुपस्थित रहे। चकिया ब्लॉक के आदित्य नारायण इंटर कॉलेज में 457 अभ्यर्थियों में से 212 उपस्थित और 245 अनुपस्थित रहे। चंदौली ब्लॉक के महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज में 780 में से 481 उपस्थित और 299 अनुपस्थित रहे। धानापुर ब्लॉक के खरखोलिया स्थित बीएंडबी इंटरनेशनल स्कूल में पंजीकृत 924 अभ्यर्थियों में से 676 ने परीक्षा दी, 248 अनुपस्थित रहे। नौगढ़ ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज में 350 में से 176 उपस्थित और 174 अनुपस्थित रहे। नियामताबाद ब्लॉक के नगर पालिका इंटर कॉलेज पीडीडीयू नगर में 646 में से 415 उपस्थित और 231 अनुपस्थित रहे। शहाबगंज ब्लॉक के गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में 585 में से 346 ने परीक्षा दी, जबकि 239 अनुपस्थित रहे। सकलडीहा ब्लॉक के सकलडीहा इंटर कॉलेज में पंजीकृत 927 अभ्यर्थियों में से 666 उपस्थित और 261 अनुपस्थित रहे।कोटपरीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। डीएम, एसपी, डीआईओएस, बीएसए सहित सभी केंद्राध्यक्षों तथा परीक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारियों का सहयोग रहा।-संजय कुमार मिश्र, प्राचार्य, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, बैराठ, चहनियां