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पीडीडीयू नगर। अघोरेश्वर भगवान राम का 35वां महानिर्वाण दिवस रविवार को जलीलपुर स्थित मां गंगा के तट पर बने पूज्य मां श्री सर्वेश्वरी सेवा संघ के प्रांगण में श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस दौरान गंगा पूजन, कलश यात्रा, हवन, कपाल पूजा और भंडारा हुआ। शाम को अघोरेश्वर गुरुकुल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया।शुरुआत सुबह मां गंगा के पूजन और कलश यात्रा से हुई। कलश यात्रा में श्रद्धालु ''अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्वं गुरो: परम'' मंत्र का जाप करते हुए परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम की चरण पादुका तक पहुंचे। इसके बाद उनके शिष्य पूज्य गुरुबाबा और अनिल बाबा ने दिग्बंधन की विधि पूरी कराई। इसके बाद हवन और खट्वांग कपाल पूजा की गई। भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।शाम को विचार गोष्ठी में गुरुबाबा ने कहा कि अघोरेश्वर भगवान राम के महानिर्वाण दिवस पर देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी उनके शिष्य और भक्त श्रद्धापूर्वक उनका स्मरण करते हैं। महाप्रभु के शरीर त्यागने के बाद उनकी आत्मा ब्रह्मांड के कण-कण में विलीन हो गई। उनकी आध्यात्मिक चेतना से आज भी लोगों को प्रेरणा, मार्गदर्शन और सहायता मिल सकती है। इस मौके पर डॉ. हर्षवर्धन सिंह, वीणा झा, डॉ. आरके सिंह, डॉ. पीके सिंह, एडवोकेट बीएन सिंह, डॉ. अशोक मिश्रा, प्रशांत तिवारी, राजू चौहान, डॉ. राजेश चौहान, जयश्री सिंह, सोमेश्वर सिंह, भगवान भद्र, सबरीना, ओमप्रकाश सिंह, आशा दुबे सहित अघोरेश्वर गुरुकुल के बच्चे और शिक्षक उपस्थित रहे।