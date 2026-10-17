Chandauli News: छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति के 25,203 आवेदन अटके

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जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने सभी नोडल अधिकारियों, जिला विद्यालय निरीक्षक और उच्च, तकनीकी, चिकित्सा, प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों व प्रधानाचार्यों को पत्र जारी किया है। इसमें संस्थान स्तर पर लंबित आवेदनों का नियमानुसार जल्द निस्तारण कर उन्हें पोर्टल पर फाइनल सबमिट करने को कहा गया है। निर्धारित समयसीमा के अनुसार कक्षा नौ और 10 के विद्यार्थियों के आवेदन अग्रसारित करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। वहीं, कक्षा 11 और 12 को छोड़कर अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के आवेदनों के लिए 25 अक्टूबर तक का समय दिया गया है।विभागीय आंकड़ों के अनुसार, जिले में कक्षा नौ और 10 के 5,471, कक्षा 11 और 12 के 5,472 तथा उच्च शिक्षा और अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के 14,260 आवेदन लंबित हैं। अधिकारी ने संस्थानों को समयसीमा का पालन करते हुए सभी लंबित आवेदनों को जल्द अग्रसारित करने के निर्देश दिए हैं।