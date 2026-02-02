Chandauli News: पदक जीतने वाले 17 तीरंदाजों का हुआ सम्मान

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उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी नियमित पोशाक में अभ्यास करेंगे तो अच्छा लगेगा। इससे उनका उत्साहवर्धन होगा और अनुशासन की भावना भी विकसित होगी।जिला तीरंदाजी संघ के महासचिव अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि जनपद को पदक दिलाकर गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों को समय-समय पर सम्मानित करना सबकी जिम्मेदारी है। कहा कि खिलाड़ी कभी पदकों से संतुष्ट नहीं होते। उन्हें सदैव आगे की प्रतियोगिताओं की तैयारी करनी चाहिए।इसके लिए दृढ़ निश्चय, कठिन परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना आवश्यक है। इसी तरह प्रशिक्षक रोहित कुमार सिंह ने बताया कि तीरंदाजी बेहद धैर्य का खेल है।इसमें जो जितना धैर्यवान रहता है, वह उतनी जल्दी सफल होता है। उनकी एकाग्रता ही उन्हें पदक की ओर अग्रसर करती है। मौके पर आलोक कुमार गुप्ता, अनुरोध सिंह, राहुल राय, शशांक शेखर तिवारी और विवेक कुमार श्रीवास्तव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।