Bulandshahar News: किशोरी का शव दफनाने के लिए परिवार से चंदा मांगने का आरोप, हंगामा

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जानकारी के अनुसार अल्वी समाज के कब्रिस्तान की बाउंड्री और रखरखाव के लिए समाज के लोगों से चंदा एकत्र किया जा रहा था। कुछ लोगों के चंदा नहीं दिए जाने को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। बुधवार को किशोरी की मौत के बाद परिजन शव दफनाने कब्रिस्तान पहुंचे तो मुख्य गेट पर ताला लगा मिला।चंदे को लेकर परिजनों और कमेटी के लोगों में कहासुनी हो गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर विवाद शांत कराया। इसके बाद गेट खोलकर शव को सम्मानपूर्वक दफना दिया गया।सीओ प्रमोद कुमार ने बताया कि बाउंड्रीवॉल के चंदे को लेकर विवाद होने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को समझा-बुझाकर अंतिम संस्कार की कार्रवाई को पूरा कराया।