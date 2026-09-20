Bulandshahar News: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से किशोरी झुलसी

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गांव निवासी राकेश कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि शनिवार शाम उनकी 13 वर्षीय पुत्री गुंजन घर की छत पर कपड़े सुखाने गई थी। इसी दौरान छत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई। करंट लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर छत पर गिर गई। परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए।पीड़ित पिता का आरोप है कि घर के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को लेकर पहले भी सुरक्षा की चिंता बनी हुई थी, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों ने शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। बिजलीकर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।