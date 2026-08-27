Bulandshahar News: करंट की चपेट में आने से दुकानदार की मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप

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रामजीलाल सैनी ने बताया कि मुख्य मार्ग पर उनकी परचून की दुकान है। वह बिरयानी का ठेला भी लगाते हैं। उनके पुत्र सागर सैनी कार्य में उनका हाथ बंटाते थे। रक्षाबंधन पर्व को लेकर मंगलवार रात सागर सैनी दुकान के बाहर राखी और मिठाई की दुकान सजाने के लिए सामियाना लगा रहे थे। इसी दौरान वह सड़क के दूसरी ओर स्थित एक दुकान के छज्जे में लगे कुंदे में सामियाने की रस्सी बांध रहे थे। आरोप है कि कुंदे में करंट प्रवाहित हो रहा था, जिसकी चपेट में आने से वह झुलस गए और सड़क पर गिरने से सिर में गंभीर चोट आई। परिजन और स्थानीय लोगों ने सागर को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुकान की छत के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों में कट होने के कारण लोहे के कुंदे में करंट उतर आया, जिससे यह हादसा हुआ। घटना के बाद लोगों में बिजली विभाग के प्रति आक्रोश व्याप्त हो गया। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

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शिकारपुर। नगर के खुर्जा बस स्टैंड के पास मोहल्ला कोट शेर खां निवासी 27 वर्षीय सागर सैनी की मंगलवार रात करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया।