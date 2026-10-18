बुलंदशहर: खुर्जा में दशहरा मेला की सुरक्षा के लिए 200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात, एसपी देहात व सीओ ने लिया जाएजा
रामलीला मैदान में मंगलवार को होने वाले रावण दहन व दशहरा मेले के चलते चार थानों का पुलिस बल समेत 200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए रविवार को एसपी देहात अंतरिक्ष जैन व सीओ शोभित कुमार अत्री पहुंचे।
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रामलीला मैदान में मंगलवार को होने वाले रावण दहन व दशहरा मेले के चलते चार थानों का पुलिस बल समेत 200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए रविवार को एसपी देहात अंतरिक्ष जैन व सीओ शोभित कुमार अत्री पहुंचे। जहां पर एसपी देहात ने रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के लिए मेला परिसर का भ्रमण किया। सुरक्षा व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई और लोगों की सुविधाओं पर विशेष दिशा निर्देश दिए। वहीं, कमेटी के जनरल मैनेजर दीपक गर्ग ने बताया कि खुर्जा रामलीला मेला में दशहरा के अवसर पर लगभग 35 हजार लोगों के आने की उम्मीद है। ऐसे में दहन स्थल पर डबल बैरिकेडिंग की जाएगी।
सीओ शोभित कुमार अत्री ने बताया कि मेले में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए मेले के बाहर सात वाहन पार्किंग बनवाई गई हैं। टैना गौसपुर और जेवर अड्डा चौराहा तक बैरिकेडिंग लगाकर केवल दोपहिया चालक व पैदल आने वाले लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। शाम पांच बजे से पहले ही एनएच-34 पर अगवाल कट, शिकारपुर कट, कैलाश कट से नगर में प्रवेश बंद रहेगा। वहीं जेवर मार्ग पर खुर्जा जंक्शन से वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा।
प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति न बने, इसके लिए ड्रोन कैमरों से रियल-टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग की जाएगी। सुरक्षा के लिए चार थाना का पुलिस बल समेत 200 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है, जिसमें छह निरीक्षक, उप निरीक्षक, सिपाही और पीएसी जवान शामिल है।