बुलंदशहर: खुर्जा में दशहरा मेला की सुरक्षा के लिए 200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात, एसपी देहात व सीओ ने लिया जाएजा

रामलीला मैदान में मंगलवार को होने वाले रावण दहन व दशहरा मेले के चलते चार थानों का पुलिस बल समेत 200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए रविवार को एसपी देहात अंतरिक्ष जैन व सीओ शोभित कुमार अत्री पहुंचे। जहां पर एसपी देहात ने रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के लिए मेला परिसर का भ्रमण किया। सुरक्षा व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई और लोगों की सुविधाओं पर विशेष दिशा निर्देश दिए। वहीं, कमेटी के जनरल मैनेजर दीपक गर्ग ने बताया कि खुर्जा रामलीला मेला में दशहरा के अवसर पर लगभग 35 हजार लोगों के आने की उम्मीद है। ऐसे में दहन स्थल पर डबल बैरिकेडिंग की जाएगी।

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