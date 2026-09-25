Bulandshahar News: आज से शुरू होगी ओपन शूटिंग चैंपियनशिप

विज्ञापन

एकेडमी के कोच मनीष चौधरी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी सौरव चौधरी मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड आदि राज्यों के शूटर प्रतिभाग करेंगे।बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराना और उन्हें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। चैंपियनशिप को लेकर जिलेभर के शूटरों में भी उत्साह है। प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों के विजेता खिलाड़ियों को स्मृति चिह्न और पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।