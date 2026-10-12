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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Fraudsters posing as DUDA officials started demanding money as soon as the housing scheme installment arrived.

Hapur News: आवास योजना की किस्त आते ही डूडा रुपये मांगने लगे ठग

Mon, 12 Oct 2026 11:55 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:55 PM IST
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Fraudsters posing as DUDA officials started demanding money as soon as the housing scheme installment arrived.
पिलखुवा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थियों को निशाना बनाने की आशंका जताई गई है। डूडा कर्मचारी बनकर कुछ लोग फोन पर रुपये मांग रहे हैं। सभासद सुशील तोमर ने क्षेत्रवासियों से ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आने की अपील की है।
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उन्होंने कहा कि फोन पर पैसे मांगने वालों को एक रुपया भी न दें। यदि दोबारा कोई फोन कर रुपये मांगे तो संबंधित नंबर सहित इसकी सूचना उन्हें तुरंत दें, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए जानकारी संबंधित विभाग तक पहुंचाई जा सके।
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