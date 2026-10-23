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बुलंदशहर: भाकियू टिकैत के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालयों पर किया प्रदर्शन, किसानों के हित में उठाईं ये मांगें

Fri, 23 Oct 2026 05:04 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Akash Dubey Updated Fri, 23 Oct 2026 05:04 PM IST
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BKU Tikait activists held protests at district headquarters
प्रदर्शन करते भाकियू कार्यकर्ता - फोटो : अमर उजाला

भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालयों पर महापंचायत और धरना-प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने इस दौरान कई मांगें उठाईं। एक किसान नेता ने चुनाव आयोग पर 13 करोड़ 41 लाख वोट काटकर मतदाताओं का अधिकार छीनने का आरोप लगाया। किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी मांगी। उन्होंने गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की भी मांग की। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात भी कही गई। भाकियू टिकैत जिला अध्यक्ष अरब सिंह ने चेतावनी दी कि गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा तो बड़े आंदोलन होंगे। उन्होंने हाईवे जाम और मिलें बंद कराने की बात कही। किसान नेताओं ने नजरबंद किए गए सामाजिक कार्यकर्ताओं के हिरासत का भी विरोध जताया। संयुक्त किसान मोर्चा 26 नवंबर को दिल्ली कूच करेगा, आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई।

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