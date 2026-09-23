फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   ASP Premsukh Dariya will be the new CO City of Bulandshahr.

Bulandshahar News: एएसपी प्रेमसुख दरिया होंगे बुलंदशहर के नए सीओ नगर

Wed, 23 Sep 2026 10:10 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 10:10 PM IST
विज्ञापन
ASP Premsukh Dariya will be the new CO City of Bulandshahr.
सीओ सिकंदराबाद प्रखर पांडे
बुलंदशहर। सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) प्रेमसुख दरिया को बुलंदशहर का नया क्षेत्राधिकारी नगर बनाया गया है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने उनके अलावा तीन अन्य क्षेत्राधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी फेरबदल किया है।
विज्ञापन

क्षेत्राधिकारी नगर प्रखर पांडेय को क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद, क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद दीपक कुमार तिवारी को क्षेत्राधिकारी शिकारपुर और क्षेत्राधिकारी शिकारपुर प्रमोद कुमार सिंह को पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed