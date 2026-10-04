Budaun News: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से कबाड़ बीन रहे युवक की मौत

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साथी सलमान ने बताया कि संभल जिले के रुकंदी सराय निवासी नदीम (18) पुत्र हनीफ उनके साथ प्लास्टिक, कचरा और कबाड़ बीनकर परिवार की गुजर-बसर करने में मदद किया करता था। रविवार को भी वह उनके साथ कबाड़ बीनने आया था। तीनों बाइक में ठेली लगाकर कबाड़ बीना करते थे।रविवार पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे वह सैदपुर डिग्री कॉलेज के पास स्थित एमआरएफ सेंटर पहुंच गए थे। बताया कि कबाड़ बीनने के लिए नदीम कूड़े के ऊंचे ढेर पर चढ़ गया। ध्यान न देने से वह ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। तेज करंट लगने से वह बुरी तरह झुलस गया। हादसे के बाद साथी और राहगीर युवक को सैदपुर सीएचसी ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार, परिजनों ने पुलिस को सूचना नहीं दी। वह बिना पोस्टमॉर्टम कराए ही शव अपने साथ संभल ले गए।सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि घटना के संबंध में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है। जानकारी करने पर संज्ञान में आया कि युवक की मौत होने के बाद उसके साथी शव लेकर घर संभल चले गए। पोस्टमॉर्टम नहीं कराया गया है।सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवालएमआरएफ सेंटर में कूड़े का ढेर हाईटेंशन लाइन के नीचे तक पहुंचने और वहां लोगों के कबाड़ बीनने से हादसा हुआ। घटना के बाद सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था और हाइटेंशन लाइन के आसपास पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष इशरत अली खान ने बताया कि एमआरएफ सेंटर पर रविवार को छुट्टी रहती है। वहां के सभी मजदूर वजीरगंज के हैं। हादसे की वजह से विद्युत निगम को पत्र प्रेषित करके लाइन ऊंचा करने की मांग की जाएगी, जिससे भविष्य में कोई घटना न हो।जेई को जांच करने के निर्देश दिए हैं, अगर एमआरएफ सेंटर गुजरने वाली लाइन के नीचे है तो उसे ठीक कराया जाएगा। - नागेंद्र सिंंह, अधिशासी अभियंता